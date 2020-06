Župana Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna sta s simboličnim prerezom traku civilne zaščite naznanial, da gre za zgodovinski dogodek in da imajo ograje poslej mesto v muzeju. Ograja med Goricama tako po letu 2007 padla že drugič. »Mi smo kot miza,« je goriški župan Ziberna orisal čezmejni prostor, »dve nogi sta v Gorici, dve v Novi Gorici. Če dve nogi porežeš, miza ne stoji več.« Ob župana sta se ob tem zahvalila vsem, ki so kakorkoli prispevali k reševanju in omejevanju epidemije. Predmeti, napisi in transparenti ki so jih ljudje z obeh strani meje v zadnjem mesecu v znak solidarnosti in prijateljstva obešali na ograje, bodo prostor našli v Goriškem muzeju. »Ti predmeti naj gredo tja, kamor sodijo,« je Miklavič muzeju predal znak za omejevanje gibanja.

Za Goriško, ki je medsebojno močno prepletena, je bil to tudi gospodarski praznik. Lastnik igralnega salona Casino Fortuna Darko Velikonja je priznal, da je zadnje dni, ko so se pokazale možnosti za ponovno odprtje meje, doživljal zelo evforično. V času krize so morali odpustiti devet zaposlenih, igralni salon pa so znova odprli pretekli vikend. »Včeraj smo imeli prve goste, ti šele tipajo teren, so zelo disciplinirani, malo v strahu,« je Velikonja namignil, da ne pričakuje hitrega okrevanja.