V Pekingu so namreč danes odkrili tudi nove primere okužb, ki so povezani s še eno tržnico, in sicer v okrožju Haidian na severozahodu Pekinga, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tamkajšnje oblasti. Veleprodajno tržnico Yuquandong in bližnje šole so zaprli, prebivalcem pa so prepovedali zapuščati domove.

Po izbruhu, ki je povezan s tržnico Xinfadi na jugu Pekinga, so v prestolnici začeli množično testiranje za covidom-19. Doslej so testirali že več kot 10.000 ljudi, testirati nameravajo 46.000 prebivalcev na območju, poroča AFP. Oblasti tudi krepijo prizadevanja za izsleditev tistih, ki so tržnico obiskali.

Deset novih primerov okužb, ki so jih na Kitajskem odkrili danes, je bilo po navedbah zdravstvenih oblasti uvoženih iz tujine.

Na Kitajskem, kjer se je v začetku leta začela pandemija, so sicer širjenje bolezni v pretežni meri spravili pod nadzor, vendar pa so prejšnji teden v prestolnici Peking odkrili nov niz primerov. Na Kitajskem zaradi covida-19 trenutno zdravijo 177 ljudi, to pa je najvišje številka od začetka maja.

V ZDA še naprej narašča število novih okužb s koronavirusom V številnih ameriških zveznih državah, predvsem v tistih, kjer so najprej odpravili ukrepe za zajezitev širjenja pandemije, v zadnjih dneh opazno narašča število okužb z novim koronavirusom ter število hospitalizacij. V ZDA so v nedeljo po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili skoraj 2,1 milijona okužb in 116.000 smrti zaradi covida-19. Zdravstveni strokovnjaki naraščanje števila okužb pripisujejo množičnim rajanjem po ZDA pred praznikom ob Dnevu spomina 23. in 24. maja. Zaradi lahkomiselnosti pa je na svoje državljane jezen tudi guverner New Yorka Andrew Cuomo. V New Yorku se je naraščanje števila na novo okuženih sicer umirilo, do nedeljo zvečer so zabeležili 383.000 primerov okužb ter 30.800 mrtvih. Na drugem mestu je s 166.000 okužbami in 12.600 mrtvimi New Jersey, ki ga s skoraj 152.000 okužbami dohiteva Kalifornija, ki pa ima le nekaj čez 5000 mrtvih. Sledi Illinois s 132.000 okuženimi in 6000 mrtvimi, Massachusetts s 105.000 okuženimi in 7600 mrtvimi. Teksas je po okužbah prehitel Pensilvanijo in ima 88.500 okužb ter skoraj 2000 mrtvih, Pensilvanija pa ob 83.000 okužbah beleži 6200 mrtvih. Rekordno število novih primerov so v soboto že četrti dan zapored ugotovili v Alabami. Niz treh dni zaporednih rekordov pa so v nedeljo dosegli v Arizoni, Kaliforniji, Aljaski, Floridi, Severni Karolini, Oklahomi in Južni Karolini. Posledic zbiranja na protestih proti policijskemu nasilju, ki so se razplamteli nekaj dni po smrti Georga Floyda, ki ga je 25. maja na Dan spomina zadušil policist, pa statistika še ni zaznala.

V Črni gori prvi primer novega koronavirusa po mesecu in pol V Črni gori so v nedeljo odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom po 42 dneh. Po podatkih črnogorskega inštituta za javno zdravje gre za moškega, ki je bil pretekli teden v Bosni in Hercegovini. Po vrnitvi domov je šel v samoizolacijo, so sporočili po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA. Črna gora je 2. junija razglasila konec epidemije covida-19, potem ko v 28 dneh pred tem niso zabeležili nobenega novega primera okužbe. Pred tem so že 24. maja sporočili, da v državi ni več obolelih z boleznijo covid-19, s čimer je Črna gora postala prva država v Evropi brez virusa. Doslej so potrdili 324 okužb s koronavirusom in devet smrtnih žrtev novega koronavirusa.