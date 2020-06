V primežu policistov je štiriindvajsetletni mladenič pred okrožnim sodiščem v Ljubljani, kamor so ga danes pripeljali k preiskovalnemu sodniku, molče zrl predse. Na vprašanja novinarjev ni odgovarjal. Ali je bil pred sodnikom kaj bolj zgovoren, še ni znano, je pa skoraj gotovo, da bo ta zanj odredil pripor. Osumljen je namreč umora babice, dedka in strica, ki naj bi jim nekdanji ministrant v soboto z nožem odvzel življenje v domači hiši v Škocjanu blizu Domžal.

Grozovita družinska tragedija se je v soboto malo pred poldnevom odvila na kmetiji vasi Škocjan, kjer so skupaj živeli osumljenčevi stari starši in invalidsko upokojen stric. Po neuradnih informacijah je do trojnega umora prišlo v hiši, so pa policisti v soboto zavarovali širšo okolico. Mladenič naj bi jih napadel z nožem. »Policisti so po prvih podatkih ugotovili, da je prišlo do tragičnega dogodka, v katerem je po do sedaj znanih okoliščinah 24-letni moški z ostrim predmetom poškodoval tri sorodnike stare 81, 74 in 51 let, ki so v dogodku dobili tako hude poškodbe, da so na kraju umrli,« je v soboto tragedijo v vasi Škocjan potrdila Aleksandra Golec z ljubljanske policijske uprave.

24-letnik je nato sam poklical policijo in se predal, policisti so ga pridržali, danes dopoldan pa ga odvedli pred preiskovalnega sodnika. Če ga bodo preganjali za trojni umor, storjen na grozovit ali zahrbten način, mladeniču grozi celo dosmrtni zapor, ki je v našem zakoniku vse od leta 2008, a najostrejša kazen do danes še ni bila izrečena.