Včeraj okoli 20. ure se je med vožnjo na avtocesti med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani pričel dušiti dojenček, ki je ob tem tudi prenehal dihati. Voznik osebnega vozila je zapeljal na odstavni pas, od koder je poklical na pomoč. Dojenčka sta pričela oživljati dva mimovozeča in mu uspela povrniti dihanje.

Ko so na prizorišče prišli gasilci PGD Materija, so zavarovali mesto intervencije, nudili prvo pomoč in pomagali reševalcem pri oskrbi, kasneje je dojenčka oskrbela še ekipa NMP Sežana in ga prepeljala na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.