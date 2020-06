Sicer so manjkali gledalci, ki vsako leto napolnijo tribuno stadiona v Slovenski Bistrici, kljub temu pa je uradno člansko odprtje atletske sezone na Štajerskem v popolnosti uspelo. Po pričakovanju je najboljši rezultat na prvem mitingu atletske lige Telekom Slovenije dosegel Kristjan Čeh, ki se je v odličnih razmerah z dosežkom 65,58 m približal državnemu rekordu ter potrdil, da je na začetku sezone odlično pripravljen.

Na prvi tekmi sezone je navdušila Lia Apostolovski. Devetnajstletna skakalka v višino je najprej s 189 cm izboljšala osebni rekord, z uspešnim skokom na 192 cm pa je izboljšala rekord stadiona, ki je bil v lasti Hrvatice Ane Šimić. Hkrati je kar za šest centimetrov izboljšala državni rekord mlajših članic, zato je morala po nastopu opraviti dopinško kontrolo. Ljubljančanka, sicer hči nekdanjega slovenskega rekorderja Saša Apostolovskega, trenira pod vodstvom Rožleta Prezlja. Slovenski rekorder je bil nad dosežkom svoje atletinje navdušen, saj je tekmovala prvič v sezoni. Atletinja Massa, ki se na treninge vozi v Kranj, je imela posebno priložnost, da je letvico postavila na 196 cm, kar pa je bilo za čustveno izčrpano najstnico tokrat previsoko. Drugič v karieri je premagala zadnja leta najboljšo slovensko skakalko Marušo Černjul.

Rekord stadiona je izboljšala tudi druga atletinja Massa Neja Filipič. Z dosežkom 656 cm v skoku v daljino je bil zelo zadovoljen tudi njen trener Srđan Đorđević. »V času koronakrize sem ves čas trdo trenirala. Zaradi omejitev smo se morali malce znajti, a sem na začetku dobro pripravljena,« pravi Neja Filipič, ki bo na naslednji tekmi atletske lige Telekom Slovenije v Mariboru nastopila v troskoku. Stepišnikov memorial v metu kladiva je dobil Nejc Pleško, dobro pripravljenost na začetku sezone pa je pokazala tudi Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je v teku na 5000 m za 23 sekund zaostala za državnim rekordom Helene Javornik.

Prestižni klubski dvoboj AK Velenje slovenskih rekorderk na 400 m z ovirami in 400 m je v teku na 300 m je dobila Agata Zupin. Rekorderka stadionskega kroga z ovirami je startala kot blisk, Anita Horvat pa je lahko zaostanek v ciljnem sprintu le zmanjšala. »Za mano je težko obdobje, trenutno pa smo v polnem treningu. V nadaljevanju sezone pričakujem boljše rezultate,« pravi Anita Horvat. V moškem teku na 300 m je bil najhitrejši Luka Janežič, ki se je dan pred mitingom rahlo poškodoval, zato je precej zaostal za državnim rekordom. »Ko se obremenjuješ s tem, ali bo telo zdržalo napore, in se ne osredotočaš na tek, ne moreš pričakovati dobrega rezultata. Sem pa vesel, da poškodba ni resnejša,« pravi Luka Janežič. V najkrajši olimpijski razdalji na 100 m sta bila v težkih razmerah prepričljivo najboljša atleta Massa Zala Istenič in Nick Kočevar.