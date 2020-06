Kaj pomeni pravočasno izvesti pet menjav, je demonstriral Maribor v Domžalah. Pravo nasprotje je Olimpija, ki je na derbiju s Celjem menjave naredila prepozno. Olimpija je trenutno najbolj šibka v napadu, kjer je bila doslej najboljša. Savić, ki ima izjemno tehnično znanje, že dve sezoni ne igra na ravni, kot je pred tremi leti. Vsake toliko časa ima preblisk, morda bi z njim poskusili na drugem položaju, saj je stalno levi krilni napadalec. Lahko bi med tekmo menjal igralni položaj in zmedel nasprotnika. Neprepoznaven je bil tudi Menalo. Podobno je s Cekicijem, ki je imel kopico zgrešenih predložkov in posiljenih prostih strelov. Vukušić je zapravljal priložnosti, a fant na vsaki tekmi da vse od sebe. Gol ga noče in sedaj mora biti vztrajen. Težava Olimpije je, da ima Vukušić ob sebi igralce, ki so nekoč lahko igrali z zavezanimi očmi, trenutno pa so povsem zunaj forme. Ne more se zgoditi, da igraš doma derbi za prvaka, najboljši igralec ekipe pa je obrambni igralec Samardžić. Na takšni tekmi morajo stvari reševati vezisti in napadalci.

Celje je super ekipa z odličnim trenerjem. Že gostovanje v torek v Murski Soboti bo za njih zrelostni izpit. V Muri so očitno dobro delali v premoru in imajo zagon s tremi zmagami. Premor je očitno vplival na Aluminij, ki je izgubil zagon, manjka pa mu tudi širina igralskega kadra. Za manjše klube bo velika težava ritem tekem na tri dni, zraven bodo še poškodbe in kartoni. Ker ima Maribor za vsak igralni položaj po dva igralca, ne bi smel imeti tovrstnih težav. S tega zornega kota je favorit prvenstva Maribor, čeprav bo novi trener potreboval še nekaj časa, da uveljavi svoje ideje. Maribor nima kaj izgubiti, prvo mesto je vedno težje braniti kot napadati.