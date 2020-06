Rojstvo otroka je za starše vedno nepozaben dogodek, sploh če se zgodi v varnem okolju, kot je porodnišnica. Toda življenje je nepredvidljivo, česar se dobro zavedajo starši približno 50 otrok, ki so se rodili na letalu. Kljub temu da z letali vsako leto potuje približno 3,5 milijarde zemljanov, je verjetnost rojstva na letalu podobna dobitku na loteriji. Dejstvo pa je, da kljub majhni verjetnosti vsake toliko nekdo vendarle zadene.

Prvi zabeleženi izredni dogodek rojstva na letalu se je zgodil že leta 1929, zadnji pa pred vsega nekaj dnevi, na letu iz Dubaja v Manilo. Za posadko družbe Philippine Airlines je bil dogodek stresen, saj na letalu ni bilo zdravnika. Ker so leteli na višini 11.500 metrov, se je pilot odločil, da prek satelitskega telefona pokliče zdravnika, ki ga je nato z napotki vodil skozi porod. Uspešno. Rodil se je deček, ki so ga poimenovali Ali. »Kabinskemu osebju sem posredoval zdravnikove napotke. Bilo je strašljivo. Zavedal sem se, da se igramo z otrokovo usodo. Tudi zato sem zdravnika o korakih poroda vprašal večkrat. Kdo bi si mislil, da bom nekoč posredoval navodila za rezanje popkovine. Počutil sem se, kot da bi zadeli na loteriji,« je dejal pilot Fidel Guzman Ala, prepričan, da je bil bog ves čas z njimi.

Shona Owen je danes stara 28 let in ima svojevrsten potni list. Kot kraj rojstva je namreč navedeno »na letalu, 10 milj južno od Mayfielda v Sussexu«. Rodila se je v prvem razredu boeinga 747, več kot 2000 metrov nad tlemi. Njeno polno ime je Shona Kirsty Yves oziroma z inicialkami SKY (nebo). Njena noseča mama se je v Veliko Britanijo vračala z dela v Gani in dobila popadke nad Alžirijo, šest tednov pred načrtovanim rojstvom. Pilot ji je svetoval, naj poskusi zdržati, da mu ne bo treba zasilno pristati. »Bili smo nad Parizom, ko sem vedela, da ne morem več čakati. Rodila sem. Pilot je bil v devetih nebesih. Vsem so postregli s kozarcem penine. Pol ure kasneje smo pristali na letališču Gatwick,« se dogodka spominja Deborah Owen. Njeni hčeri je letalska družba British Airways podarila povratni vozovnici na katero koli destinacijo na njen 18. rojstni dan. Nekatere letalske družbe so bolj radodarne, znani so primeri, ko so Thai Airways, Asia Pacific Airlines, AirAsia in Polar Airlines na krovu rojenemu otroku podarile brezplačne vozovnice do konca življenja.

Da se porod v zraku zgodi redko, je posledica pravil letalskih družb, saj ženske po 28. tednu nosečnosti za letenje praviloma potrebujejo zdravniško potrdilo, zdravniki pa priporočajo, do po 36. tednu nosečnosti z letali ne potujejo. Če pa že, naj bodo previdne pri premikanju v letalu, med letom naj pijejo dovolj tekočine ter se pred letom izogibajo hrani in pijači, ki jih napenja. Posadka je načeloma pripravljena, da pomaga in reagira hitro v nujnih primerih, pogosto pa je na srečo na krovu zdravnik, ki priskoči na pomoč.

Enoznačne rešitve glede državljanstva ni

Med tistimi, ki so v zraku priskočili na pomoč, je tudi ukrajinska zdravnica Alena Fedčenko, specialistka otorinolaringologije. Januarja letos je iz Dohe letela v Bangkok, ko je stevardesa vprašala, ali je na krovu kakšen zdravnik. »V delčku sekunde sem se spomnila vsega, o čemer sem se nekoč učila. Nadela sem si rokavice in pripravila nosečnico. Prerezala sem popkovino. Celoten porod je trajal 15 minut,« je za BBC dejala zdravnica, ki je pomagala Tajki na krovu družbe Qatar Airways. Ko je pilot naznanil rojstvo otroka, so ljudje na krovu od navdušenja zaploskali. Zdravnico so v nadaljevanju leta namestili v poslovni razred ter ji ponudili sadje in penino. Čeprav so se doslej vsi primeri poroda v zraku končali dobro, letalo za porod seveda ni optimalen prostor. Zrak je redkejši, zato otrok težje diha. Prisotnost zdravnika je toliko bolj pomembna.

Toda katerega državljanstva je otrok, ki se rodi v zraku? Odgovor na vprašanje je pomemben tudi zato, ker so leta 2015 na letu China Airlines do Los Angelesa ugotovili primer tako imenovanega turizma rojevanja, ko je nosečnica upala, da bo z letom v ZDA njen otrok dobil možnost, da zaprosi za ameriško državljanstvo. Praviloma bo otrok preprosto dobil isto državljanstvo kot njegova mama ali oče, za ZDA pa velja, da lahko odobrijo državljanstvo glede na kraj rojstva, in sicer, če do njega pride 12 navtičnih milj od meje, upoštevajoč zračni prostor. Zanimivo je tudi, da lahko otrok zaprosi za državljanstvo tiste države, v kateri je registrirano letalo oziroma je letalska družba registrirana v državi, ki je podpisnica konvencije o zmanjševanju oseb brez državljanstva. Takšnih držav je 67. Ker gre za tako redek dogodek, tudi ni enoznačne rešitve glede otrokovega državljanstva.