Povečalo se je tudi število zaposlenih, ki so lastniki podjetja, saj so v zadnjem nakupnem oknu kupili še 0,55-odstotni delež podjetja. Tako je eno vodilnih globalnih podjetij na področju izdelave merilnih instrumentov, ki jih uporabljajo vse ključne industrije, od avtomobilske, vesoljske in gradbene do pomorstva, energetike, strojegradnje in tudi farmacije, po novem v solastništvu 52 sodelavcev, kar je dobra polovica vseh, ki delajo v matičnem podjetju v Zasavju. Slednje dokazuje uspešnost unikatnega lastniškega modela, ki so ga v hitro rastočem Dewesoftu postavili leta 2016, da bi še povezali in dodatno motivirali ekipo sodelavcev, pa tudi v izogib poskusom po tujem prevzemu.

Celotna skupina podjetij Dewesoft šteje 17 podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 200 ljudi, njihove rešitve za zajem podatkov pa uporabljajo partnerji v 56 državah. Med pomembnejše poslovne korake v podjetju umeščajo pogodbo z Mercedesom, ki njihovo merilno tehniko uporablja pri razvoju oziroma testiranju električnih avtomobilov, pa tudi pogodbo s Ferrarijem, ki razvija hibridni motor. Dewesoft, ki glavnim avtomobilskim proizvajalcem predstavlja pomembnega partnerja pri razvoju sistemov za avtonomno vožnjo, je v zadnjih petih letih delež prihodkov iz avtomobilske industrije s 50 odstotkov zmanjšal na 30 odstotkov tudi na račun večjega sodelovanja s kupci, ki delujejo na področju vesoljske industrije.

Jeseni v podjetju sicer pričakujejo padec prodaje, kar je posledica karantene, saj njihovi prodajniki po svetu dobra dva meseca, med marcem in majem, niso mogli biti na terenu. Trboveljsko podjetje, ki med karanteno dela ni ustavilo niti za en dan, naj bi po pričakovanju Andreja Orožna, direktorja podjetja, poslovno leto končalo na podobni ravni kot lani, torej z dobrimi 26 milijoni evrov prihodkov. Dewesoft, ki bo decembra praznoval dvajsetletnico delovanja, je lani v primerjavi z letom prej prihodke povečal za rekordnih 32 odstotkov. rš