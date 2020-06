»Sled na papirnati vrečki je pustil odtis Božilovega levega palca,« je ugotovitve daktiloskopske preiskave povzel Martin Aljančič iz nacionalnega forenzičnega laboratorija, ko so ga zaslišali na sojenju 33-letnemu Beograjčanu Miljanu Božilovu zaradi lanskega ropa Slowatcha na ljubljanski Čopovi. Tudi pričanje njegovega kolega Gavrila Hadžića, ki je preiskoval biološke sledi, obtoženemu ni bilo v prid. Na ročaju vrečke, v kateri so roparji v prodajalno prinesli eno od sekir, s katero so se lotili vitrin z dragocenimi urami (odnesli so jih 48, skupno vrednih dobrih 260.000 evrov), je našel mešano biološko sled treh oseb. S stopnjo zelo verjetno oziroma (po novejši metodi) z oceno najverjetneje gre za sled Božilova. Enako velja za sled na selotejpu, s katerim je bil oblepljen ročaj ene od sekir. Kljub temu Božilov, ki rop vseskozi zanika, in zagovornik Žiga Klun računata na oprostilno sodbo. Zanašata se na podoben primer, o katerem je že bilo pravnomočno razsojeno. Seveda v prid obtoženega.

Starosti ni mogoče določiti

Gre za primer srbsko-francoskega državljana Djordja Vostinića, obtoženega, da je bil eden od štirih, ki so februarja 2016 oropali ljubljansko draguljarno Malalan in odnesli za 449.000 evrov dragocenih ur. Vostinića je s kaznivim dejanjem povezovalo le eno: na kladivu, s katerim so roparji razbijali vitrine, so forenziki našli mešano biološko sled treh oseb, za eno od njih so ugotovili, da je bila njegova. Na koncu so ga oprostili z utemeljitvijo, da sled dokazuje le to, da je enkrat uporabljal to kladivo. Kdaj, pa je nemogoče ugotoviti. Ali rečeno drugače – ni trdnih dokazov, da prav med ropom. Zato so se vprašanja odvetnika Kluna na sojenju Božilovu vrtela bolj ali manj le okoli starosti sledi. Hadžić je pojasnil, da ni metode, s katero bi to lahko ugotovili. Glede najdenih sledi Božilova pa, da okvirno lahko reče le, da ni pretirano stara. »Lahko bi na primer rekli, da ne več kot leto dni,« je izjavil.

Tako v Malalanu kot Slowatchu so roparji nosili rokavice. Aljančič je dejal, da so sledi na papirnati vrečki bolj obstojne, kot bi bile na primer na bolj gladkem materialu. In če na primer pustimo prstni odtis na vrečki, ga prijem z rokavicami ne izbriše. Hadžić pa je glede bioloških sledi dejal, da je možen sekundaren prenos, se pravi s telesa na rokavico in z nje na predmet. In še, da bi se sled na lepilnem traku na ročaju sekire ohranila, četudi bi nato sekiro prijeli z rokavico.