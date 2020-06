Omenjeno je sicer tudi nasploh »težava« tovrstnega vrednotenja, saj se pogoji za višje ocene tako zelo zaostrujejo, da je avtomobile glede na oceno, čim niso bili testirani v istem letu in torej pod enakimi kriteriji, medsebojno nemogoče primerjati. Če denimo neki avtomobil iz leta 2014 porabi toliko in toliko bencina, drug iz leta 2020 pa enako količino, lahko za oba rečemo, da sta enako (ne)varčna. Če ima najvišjo hitrost prvi 180 kilometrov na uro, drugi pa prav tako, sta enako hitra, če imata oba prostornino prtljažnika 500 litrov, je to pač 500 litrov… A če je neki štirikolesnik leta 2014 na testnih trčenjih prejel pet zvezdic in jih je neki drugi enako prejel lani, kaj šele če jih bo letos, to nikakor ne pomeni nujno, da so vsi trije enako varni. To je pri »branju« zvezdic pač treba obvezno upoštevati, ne nazadnje pa so to najbolje potrdila tudi občasna testna trčenja starejših modelov avtomobilov, ki imajo rezultat eno ali celo nič zvezdic in najbolje pokažejo, kakšen napredek so storili avtomobili na področju varnosti.

Zgornje seveda ni kritika na račun EuroNCAP, ki na branje zvezdic z »različnimi očali« že vnaprej opozarja tudi sam. Za uvajanje vedno strožjih kriterijev, ki imajo za posledico varnejše avtomobile in varnejše ceste, se jim že tako pripisuje premalo zaslug. Zato si pohvalo zaslužijo tudi novosti letošnjega leta, ki med drugim vključujejo eno največjih sprememb v celotni 23-letni zgodovini testnih trčenj. Ta je, da bodo ob testiranju čelnega trčenja po novem uporabljali premikajočo se oviro in ne več fiksne, kar bo med drugim omogočilo, da bodo lahko analizirali posledice trka ne le pri testiranem vozilu, temveč tudi na drugem, ki bo udeleženo v trku. Spremembe pa prinaša tudi ocenjevanje posledic stranskih trkov, pri katerih bodo prvič analizirali posledice trka ob stiku med voznikom in sovoznikom, še ostreje in podrobneje bodo pod drobnogled vzeli delovanje še večjega števila varnostnih asistenčnih sistemov, učinkovitost za to namenjenih pa bodo ocenjevali tudi po trku. In ne nazadnje – vse skupaj bodo opravljali z novimi, najnaprednejšimi lutkami doslej. Poimenovali so jih Thor in so tako napredne, da lahko zaznavajo celo stopnjo notranjih poškodb.

Pri vsem skupaj je zato ključno spet poudariti – novejši avtomobili so varnejši avtomobili. Tudi zato si nadaljnjega staranja voznega parka, ki bi bil lahko še en stranski učinek koronakrize, ne smemo privoščiti. A to je že druga tema…