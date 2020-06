Morgan plus 4: Z lesenim okvirjem, ki ni bil vodoodporen

Plus 4 je bil ročno izdelan morgan z okvirjem iz lesa. Sedelo se je nizko, a vseeno udobno in z občutkom po luksuzu. Niti dva si nista enaka. Letos so na cesto zapeljale prve štiri replike, ki pa so predvsem zmogljivejše od originala, ki je vlogo odigral tudi v filmu Vojna zakoncev Rose.