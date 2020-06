4,12 m je dolžinska mera manjšega DS 3 crossback, večji DS 7 crossback je 45 centimetrov daljši. Prtljažnik prvega ponuja 350 in drugega precej bolj razkošnih 555 litrov.

5 motorjev je ob električni različici na voljo pri DS 3 crossback, in sicer trije bencinski (od 75 kW/100 KM do 115 kW/155 KM) in dva dizelska (75 kW/100 KM in 96 kW/130 KM), pri obeh osnovnih motorjih se moč prenaša prek šeststopenjskega ročnega menjalnika, pri močnejših prek osemstopenjskega samodejnega. Za motorizacijo DS 7 crossback ob priključnem hibridu skrbita po dva bencinarja (130 kW/180 KM in 165 kW/225 KM) in dizla (95 kW/130 KM in 130 kW/180 KM). Moč se prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika.

»V prvem letu želimo uveljaviti znamko, zgraditi njen sloves, zato bo v ospredju kakovost storitev. Zavedamo se, da bomo morali potencialne stranke prepričati, da obiščejo naš salon in se zapeljejo z avtom. Spoznale bodo, da so francoski avti lahko tudi prestižni in na določenih področjih pred konkurenco. Cene so realne, zato popustov ne bomo dajali,« pravi Peter Horvat, vodja znamke DS v Sloveniji.

100 kW (136 KM) je moč električnega DS 3 crossback, katerega doseg z enim polnjenjem je najmanj 300 kilometrov. Priključni hibrid DS 7 crossback ima sistemsko moč 220 kW (300 KM) in omogoča vožnjo na elektriko do 58 kilometrov.

23.400 € je treba odšteti za osnovni DS 3 crossback, električna različica stane 42.100 evrov. Osnovni DS 7 crossback cenijo na 32.500 evrov, za priključnega hibrida jih je treba odšteti 53.200.