Talibani so po tridnevnem premirju, ki je veljalo ob ramazanskem bajramu in mu je sledilo še nekaj razmeroma mirnih dni, nasilje okrepili v večjem delu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih tamkajšnjega notranjega ministrstva so v minulem tednu izvedli 222 terorističnih napadov, pri čemer so ubili ali ranili 422 pripadnikov obrambnih in varnostnih sil ter poškodovali 51 mostov in 16 cest.

Med drugim so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v provinci Kunduz na severu Afganistana ustavili potniški avtobus in ubili dva pripadnika vladnih sil. Dva pripadnika varnostnih sil so talibani ubili tudi v nočnem napadu na kontrolne točke v provinci Farjab. Še trije so bili ranjeni.

V vzhodni provinci Nangarhar je obcestna bomba ubila civilista, še tri pa ranila. Ranjenih je bilo tudi vsaj deset potnikov manjšega avtobusa, ki se je znašel v navzkrižnem ognju med vladnimi silami in talibani v provinci Logar.

Vladne sile so na drugi strani po podatkih obrambnega ministrstva ubile osem skrajnežev, ki so v soboto napadli varnostne točke v provinci Paktika. Ranjena sta bila dva pripadnika varnostnih sil.

Kljub številnim napadom talibani poudarjajo, da so zavezani sporazumu, ki so ga februarja podpisali z ZDA. Ta predvideva umik vseh tujih sil iz Afganistana v zameno za varnostna zagotovila. To naj bi tlakovalo pot mirovnim pogovorom med talibani in vlado v Kabulu.

Del dogovora je tudi izmenjava zapornikov. Kabul je iz zaporov izpustil že okoli 3000 talibanskih zapornikov, talibani pa naj bi na prostost izpustili 500 pripadnikov afganistanskih varnostnih sil.