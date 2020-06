Seveda politični hibrid nima nobene podobnosti s pojavom hibridov v biologiji ali v mehaniki. Avtomobili s hibridnim pogonom imajo dva pogonska agregata, bencinskega (ali dizel) in električnega. Prednost takšnega hibrida je, da se pogon z enega na drugega preklaplja samodejno na način, da se doseže večja učinkovitost uporabe vozila. Politični hibrid, kakršna je sedanja koalicija, pa deluje na način, ki je pravo nasprotje opisanega hibridnega vozila. Stranki SDS pridružene NSi, DeSUS in SMC imajo v hibridni koaliciji (vede ali nevede) eno samo funkcijo: zagotoviti morajo legalnost vladanja in nemoteno uresničevanje vsakršnih zamisli prvaka SDS in predsednika vlade Janeza Janše.

Skorajda ni področja, kjer prvak SDS še ni pustil svojih (hibridnih) sledi. Janševo ravnanje me spominja na ravnanje Džingiskana, vladarja Mongolov (1162–1227). Zgodovinski viri navajajo, da je Džingiskan vedno ukazal, da neusmiljeno pomorijo vse prebivalce osvojenih ozemelj, če se ti niso brezpogojno vdali. Število naenkrat neusmiljeno pomorjenih je znašalo tudi več kot milijon ljudi. Zgodovinski viri povejo, da so Džingiskana celo njegovi sobojevniki nagovarjali, naj bo prizanesljiv. Njegov odgovor je bil, da morajo vztrajati v morjenju nasprotnikov, sicer se Mongolov ne bodo več bali.

Janša seveda ne mori nasprotnikov, le odločno menja ljudi na vrhu različnih državnih institucij, celo Sursa. To počne z očitnim namenom, da hoče povsod videti vodstveni kader, ki brezpogojno, četudi tudi iz strahu, podpira njega in stranko SDS. Sprašujem se, ali se Janši v meglici oddaljenega obzorja morebiti ne prikazujejo tudi že obrisi noriškega kraljestva.

Zagatni problem slovenske družbe vidim v tem, da kot nekakšen politični mentor hibridno oblast javno podpira tudi predsednik države Pahor. Prav rad bi slišal njegovo pojasnilo, kako svoje ravnanje opravičuje glede na zavezo, ki jo je sprejel s prisego ob nastopu predsedniške funkcije. Po prisegi bi namreč moral z vsemi svojimi močmi delovati za blaginjo Slovenije. Nobenega dvoma ni, da s podporo hibridne Janševe koalicije počne ravno nasprotno od tistega, kar je prisegel. Deluje proti blaginji Slovenije.

Hibridna koalicija poskuša uporabiti še en pojav iz biologije, to je mimikrijo. Predlog Janše opoziciji za sodelovanje je namenjen zgolj temu, da bi v javnosti prikril in omilil sliko svoje sovražne in trde avtoritarnosti, ki jo izvaja na škodo večine. To je politična mimikrija. Če bi opozicija nasedla njegovemu predlogu, bi hočeš nočeš postala neformalni člen hibridne koalicije. Kakšno bo nadaljevanje vladavine Janše, lahko le ugibamo. Za zdaj nima nihče dovolj jasne predstave o tem, kako se bo končal njegov tretji pohod na oblast. Upravičeno smo zaskrbljeni, saj takšnega lomastenja po državi doslej pri Janši še nismo doživeli.

Janez Krnc, Litija