Šestinštiridesetletni Tuchel je pred prihodom v Pariz od 2015 do 2017 načeloval Borussii iz Dortmunda, PSG pa se je pridružil 2018. »Ima veljavno pogodbo še eno leto, tako da ostaja na klopi tudi naslednjo sezono. Smo zadovoljni s tem, kar počne, rezultati so dobri,« je povedal Leonardo.

Paris Saint-Germain Football Club prevladuje v francoskem nogometu že od sezone 2011/12, z izjemo sezone 2016/17, ko je prvo mesto prvenstvene lestvice zasedel kolektiv iz kneževine Monaco. V tej zgodbi rdeče-modrim, les rouge et bleu, manjka le šampionski naslov v evropski ligi prvakov. Tisto, o čemer se je že govorilo, je Leonardo tudi dokončno potrdil, da sta najboljši strelec v zgodovini kluba Edinson Cavani in kapetan Thiago Silva na izhodnih vratih, saj so se v klubu odločili, da z njima ne bodo obnovili pogodbe.

PSG na oba sicer računa v odločilnih avgustovskih bojih v ligi prvakov, ki bodo po vsej verjetnosti potekali po turnirskem sistemu v Lizboni. Poleti pogodba poteče še Thomasu Meunierju, Layvinu Kurzawaju in Ericu Maximu Choupo-Motingu, ki naj bi prav tako zapustili klub.