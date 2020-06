Posnetki, ki so jih predvajali državni mediji, prikazujejo trenutek eksplozije, nato pa oblak dima, ki je zajel območje, na katerem je bilo huje poškodovanih več stavb. Prišlo je tudi do druge eksplozije, ko je tovornjak odneslo v poslopje bližnje tovarne, od katere so ostale le še ruševine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah lokalnih oblasti na prizorišču več kot 2600 reševalcev išče preživele. Oblasti obenem že preiskujejo vzrok nesreče, poroča britanski BBC. Povzema tudi poročanje lokalnega časnika Chongqing Daily, da je bilo podjetje, ki je lastnik tovornjaka, v preteklosti že enajstkrat kaznovano zaradi kršitev na področju zdravja in varnosti.

Prometne nesreče s smrtnim izidom so na Kitajskem zaradi pomanjkljive prometne varnosti pogoste. Glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije v njih letno umre več kot 200.000 ljudi.