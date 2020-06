Danes bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte predvsem v južni Sloveniji, sredi dneva in popoldne tudi drugod. Nekatere bodo lahko močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.