Večerno tekmo je Barcelona začela odlično in povedla že v 64. sekundi, ko je po podaji Jordija Albe z glavo zadel Arturo Vidal. Vodstvo je v 37. minuti povišal Martin Braithwaite s prvencem v dresu katalonskega velikana. Video sodniki so si sicer ogledali akcijo, v kateri so preverili podajo Lionela Messija, a je posnetek pokazal, da je Messi podal z glavo in ne z roko. Svoje priložnosti so imeli tudi domači, ki so na robu lestvice, a Marc-Andreja ter Stegna niso premagali. So pa zato v 79. minuti znova zadeli gostje. Pod novo podajo se je podpisal Messi, gol pa je dosegel Alba. V sodnikovem dodatku pa se je med strelce z 20. golom v letošnjem španskem prvenstvu vpisal še Argentinec sam.

Tekmo je v drugem polčasu za nekaj trenutkov prekinil navijač, ki se mu je nekako kljub vsem ukrepom, ki veljajo zaradi covida-19, uspelo prikrasti na zelenico. Barcelona ima zdaj pet točk prednosti pred madridskim Realom, ki ga prva tekma po premoru čaka danes. V prvi sobotni tekmi je zadnjeuvrščeni Espanyol z 2:0 premagal Alaves, ki je že po 19 minutah ostal le z desetimi možmi na igrišču, saj si je njihov vratar Fernando Pacheco prislužil rdeči karton. Za Espanyol, ki zdaj za pred izpadom v nižjo ligo rešilnim 17. mestom zaostaja za tri točke, sta zadela Bernardo ob koncu prvega polčasa in Lei Wu v drugem.

Na tekmi med Celto iz Viga in Villarrealom, ki še vedno upa na igranje v Evropi, je vse kazalo na delitev točk in tekmo brez golov, a je rumenim zmago v podaljšku ob koncu tekme zagotovil Manuel Trigueros. Valladolid je v gosteh z 2:1 premagal Leganes. Gostje so povedli že v 2. minuti preko Enesa Unala. Ruben Alcarez je v 54. minuti povišal vodstvo na 2:0, v 84. minuti pa je z enajstih metrov končni izid postavil Oscar Rodriguez. Prvo tekmo la lige po premoru je v četrtek z 2:0 dobila Sevilla, ki je bila boljša od Betisa. V petek pa se je zmage veselila Granada, ki je z 2:1 premagala Getafe, med tem ko sta se Valencia in Levante razšla z neodločenih 1:1. Drugouvrščeni Real bo danes v tekmi 28. kroga gostil Eibar. Athletic Bilbao bo gostil Atletico Madrid, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak, Real Sociedad pa v večerni tekmi Osasuno.

* Izidi, 28. krog: - četrtek, 11. junij: Sevilla - Betis 2:0 (0:0) - petek, 12. junij: Granada - Getafe 2:1 (0:1) Valencia - Levante 1:1 (0:0) - sobota, 13. junij: Espanyol - Alaves 2:0 (1:0) Celta Vigo - Villarreal 0:1 (0:0) Leganes - Valladolid 1:2 (0:1) Mallorca - Barcelona 0:4 (0:2) - nedelja, 14. junij: 14.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid 19.30 Real Madrid - Eibar 22.00 Real Sociedad - Osasuna