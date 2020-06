Celjani so z agresivnim pristopom presenetili Olimpijo in povsem zagospodarili na igrišču v praznih Stožicah. Po priložnostih, ki so jih imeli v prvem polčasu, je bilo vodstvo z 1:0, s katerim so odšli na odmor, celo majhno glede na prikazano, razmerje moči na igrišču in petih priložnosti. Olimpija je bila povsem razglašena, napake so se se kar vrstile, žoge so se dobesedno odbijale na noge gostov. Celjski pohod se je začel s priložnostjo Daria Vizingerja v šesti minuti, ko je streljal mimo gola, potem ko se je sam znašel pred ljubljanskim vratarjem Nejcem Vidmarjem in so vis žogo že videli v mreži. Ko se je po seriji ljubljanskih napak priložnost ponudila celjskemu kapetanu Mitji Lotriču, je Prekmurec ni izpustil iz rok in s strelom z roba kazenskega prostora poskrbel za vodstvo z 1:0. Olimpija je potrebovala 24 minut, da je sestavila napad, a je Ante Vukušić streljal v vratarja Matjaža Rozmana. Dalmatinec v vrstah Olimpije očitno ni bil razpoložen. Osmešil se je v 40. minuti, ko je po podaji Menala z desne strani streljal mimo gola iz položaja, iz katerega je bilo težje zgrešiti kot zadeti. V finišu prvega polčasa je drugi gol Celja visel v zraku. Kerin je iz super priložnosti namesto gola zadel le vratnico, nekaj minut prej pa je Vidmar ubranil njegov močan strel z razdalje. Že dolgo časa Olimpija v Stožicah ni bila tako nadigrana.

Olimpija je v drugem polčasu vzpostavila ravnotežje, vendar je bila premalo konkretna, ker je imela preveč nerazpoloženih igralcev. Vukušić je z novo zapravljeno priložnostjo le potrdil, da je povsem izven forme. Celje je z disciplinirano igro zapiralo vse poti do gola, v napadu pa je bilo še naprej ambiciozno, a premalo konkretno. V 66. minuti so Celjani zapravili napad štirih proti le dvema Ljubljančanoma za končni mat. Olimpija je do sanjske priložnosti za izenačenje prišla v 72. minuti, ko je Čalušić po po nepotreben s hrbta podrl Vukušića, ki sed je gibal stran od gola. Žogo je vzel Cekici, ko pa je streljal tako slabo, da mu je vratar Rozman žpgo brez težav odbil v kot. Olimpija je v finišu tekme, ko so Celju začele pohajati moči, uprizorila popolno ofenzivo, a žoge iz treh lepih priložnosti ni uspela poriniti čez črto gola.