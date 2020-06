Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 11.30. Kot so sporočili, je po do sedaj znanih okoliščinah 24-letni moški z ostrim predmetom poškodoval tri sorodnike, stare 81, 74 in 51 let. Vsi trije so dobili tako hude poškodbe, da so na kraju umrli.

Intenzivna preiskava dogodka trenutno še poteka, zato več pojasnil trenutno ne morejo posredovati.

Osumljenega so policisti prijeli na kraju dogodka. Zoper njega je bilo odrejeno pridržanje in bo priveden k preiskovalnemu sodniku.