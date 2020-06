Na portalu EX-YU Aviation so spomnili, da je Easyjet sprva povezavo želel vzpostaviti s koncem marca letos, a mu je načrte prekrižala epidemija covida-19, zaradi katere je bil letalski potniški promet v Sloveniji prepovedan skoraj dva meseca, dejansko pa je spet stekel šele konec maja.

Britanski prevoznik zdaj vzpostavitev povezave po pisanju omenjenega portala napoveduje za 6. maj prihodnje leto, še naprej pa so predvideni štirje leti tedensko.

Easyjet bo s tem nadomestil nizkocenovno družbo Wizzair, ki je oktobra lani ukinila to letalsko povezavo.

Kratkoročno je medtem cilj upravljalca ljubljanskega letališča Fraport Slovenija čim prej v največji možni meri spet obnoviti linije, ki jih je zdravstvena kriza nenadoma prekinila.

Redni letalski potniški promet po dveh mesecih in pol je pred dvema tednoma s prihodom prvega letala Air Serbia iz Beograda.

Do sredine junija na ljubljanskem letališču pričakujejo tudi Lufthanso, poljskega prevoznika Lot in Montenegro Airlines, do konca junija pa še Swiss Air, Brussels Airlines, Transavio, Air France in British Airways ter nato po 1. juliju, ko naj bi promet stekel bolj smelo, tudi druge.

Sta se pa povezavi z Ljubljano v letošnji poletni sezoni odpovedala Iberia in Finnair.