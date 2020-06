Na včerajšnjem sicer miroljubnem protestu v središču Ljubljane je izbruhnil nasilni incident med protestniki in policijo. Protestniki so, podobno kot že minuli petek, v nebo nad parlamentom odvrgli jato papirnatih letal v izraz upora proti militarizaciji.

Nekaj protestnikov je nato preskočilo ograjo in začelo pobirati papirnata letala, ki so obležala na tleh. Policisti so protestnike skušali prijeti, protestniki pa so se temu upirali in skušali priti nazaj za ograjo. Sledilo je vlečenje protestnikov po tleh in pritiskanje ob tla, kar je množica pospremila z glasnimi vzkliki »policija, represija« in »lopovi«. Ko so policisti protestnike, ki so preskočili ograjo obvladali, so jih odpeljali s prizorišča.

Sporni prijemi policistov?

Med prijetimi je bil tudi režiser Jaša Jenull, ki se je v zadnjem času izpostavil s kreativnimi akcijami s kredo, s katerimi je kritiziral ravnanje vlade. »Potem ko smo aviončke spustili v nebo, se nas je manjša skupina odpravila čez ograjo, da bi pobrali aviončke, ki so pristali na tleh. Tudi policiji smo povedali, da jih želimo samo pobrati. A med pobiranjem so nas policisti kljub temu zagrabili in nam niso pustili, da gremo nazaj za ograjo. Odvlekli so nas in nas nepotrebno nasilno zadrževali. Meni so na primer več minut zvijali roko, kljub temu, da sem jih prosil, da me pustijo. Policisti se nam niso identificirali in nam niso povedali, kam nas peljejo, ko so nas zbasali v vozilo,« je včerajšnji incident opisal Jenull.

Skupina okoli sto protestnikov, ogorčena nad dogajanjem, je sledila policijskim vozilom do sedeža policijske postaje Ljubljana center, kjer so s svojo prisotnostjo in žvižgi izrazili solidarnost s prijetimi protestniki.