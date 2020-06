Odlomki iz knjige, ki še ni izšla, so sprožili pravo ogorčenje nad Boltonom in pozive k bojkotu knjige na levici, ki je kritična do Trumpa. Boltona obtožujejo, da je bil tiho v času impeachmenta v začetku leta, da bi pikantne podrobnosti prihranil za svojo knjigo za večji zaslužek.

Bolton se je upiral pozivu na zaslišanje v predstavniškem domu, kasneje pa dejal, da se bo odzval morebitnemu pozivu na zaslišanje v senatu. Zavedal se je, da ga republikanska večina, ki si je prizadevala le za hitro Trumpovo oprostitev nikoli ne bo poklicala.

Knjiga z naslovom: "Soba, kjer se je zgodilo: Spomini iz Bele hiše" naj bi izšla 23. junija, kljub prizadevanjem Bele hiše, da bi izid preprečila. Bolton v knjigi razkriva podrobnosti Trumpovega obnašanja v Beli hiši s predsednikovimi citati in izjavami državnih uradnikov. Knjigo pričakujejo tudi v tujini, saj naj bi Bolton podobno obnašanje kot z Ukrajino razkril tudi glede drugih držav. Trump je izsiljeval Ukrajino, da mu v zameno za nadaljevanje vojaške pomoči razglasi preiskavo demokratskega predsedniškega kandidata Jospeha Bidna. Demokratska večina v predstavniškem domu je zaradi tega sprožila ustavno obtožbo, ki jo je zatrla republikanska večina v senatu.