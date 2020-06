Širši indeks Standard & Poor's 500 je minuli teden nazadoval za 4,8 odstotka na 3041,31 točke. Industrijski indeks Dow Jones se je znižal za 5,6 odstotka na 25.605,54 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa za 2,3 odstotka na 9588,81 točke.

Začetek tedna nikakor ni obetal, kakšen bo konec, saj je Nasdaq postavil v ponedeljek nov rekord z vrednostjo 9924,75 točke, Dow Jones je pridobil skoraj 462 točk, S&P 500 pa več kot 38. Še naprej je vladal optimizem, da bo počasi vsega hudega s koronavirusom konec, ameriško gospodarstvo pa bo hitro spet zacvetelo.

Optimizma ni pokvarilo niti poročilo Nacionalnega urada za gospodarske raziskave, da so ZDA zaplavale v recesijo že februarja, čeprav je pandemija covida-19 izbruhnila šele v drugi polovici marca, ko so se zaradi ukrepov proti širjenju okužb začela odpuščanja in zapiranja podjetij. Februarja se je tako uradno končalo najdaljše obdobje neprekinjene gospodarske rasti v ZDA brez recesije, ki je trajalo kar 128 mesecev.

Nacionalni urad priznava, da je splošno sprejeta definicija recesije nekoliko drugačna. Po njej je namreč neko gospodarstvo v recesiji, ko sta zabeleženi dve zaporedni četrtletji krčenja. Vendar pa poudarja tudi, da je treba ob tem upoštevati globino in širino prepada, torej, kako močno je ekonomska aktivnost nazadovala in koliko sektorjev je padanje zajelo. Nasdaq je v torek splezal na nov rekord (9953,75 točke), Dow Jones je dodal 300 točk, S&P 500 pa več kot 25. Spet v nasprotju z gospodarskim poročilom ministrstva za trgovino, ki je ugotovilo, da je prodaja na debelo v ZDA aprila od marca padla za 16,9 odstotka na 395,4 milijarde dolarjev, kar je 20,7 odstotka manj kot aprila lani. Zaloge na debelo pa so aprila od marca narasle za 0,3 odstotka na 650,4 milijarde dolarjev, kar je 2,8 odstotka manj kod aprila lani.

Nasdaq je v sredo presegel 10.000 točk, druga dva indeksa sta nekaj izgubila, pravo padanje pa se je začelo v četrtek, ko se je prav usedlo poročilo centralne banke Federal Reserve o gospodarskih obetih v prihodnje. FOMC je sicer vlagatelje pomiril z napovedjo, da obresti ne bodo višali vse do leta 2022, vendar pa centralna banka pričakuje, da se bo BDP v ZDA letos skrčil za 6,5 odstotka, stopnja brezposelnosti naj bi znašala 9,3 odstotka, inflacija pa naj bi bila le 0,8-odstotna.

Ministrstvo za delo je v sredo poročalo, da je indeks cen na ravni potrošnikov maja nazadoval že tretji mesec zapored, prvič v zgodovini indeksa pa je tretji mesec zapored nazadovala tudi mera inflacije brez upoštevanja cen energije in hrane. Poleg hrane in alkohola se je maja podražilo zdravstvo.

V četrtek je Dow Jones padel za 6,90 odstotka, S&P 500 za 5,89 odstotka, Nasdaq pa za 5,27 odstotka. Tako je šel v nič ves optimizem zadnjih dveh tednov sredi enih najhujših protestov po ZDA v zgodovini. Napoved Federal Reserve ni razveselila, poleg tega pa je vse več poročil, da v številnih državah ZDA narašča število okuženih s koronavirusom.

Cene izdelkov na ravni proizvajalcev so v ZDA maja v primerjavi z aprilom narasle za 0,4 odstotka, potem ko so aprila v primerjavi z marcem padle za rekordnih 1,3 odstotka. Majska rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalci je glede na poročilo ministrstva za delo ZDA prva po treh zaporednih mesecih padanja. V petek se je previdni optimizem spet vrnil na krilih indeksa potrošniškega razpoloženja univerze Michigan, ki je z 72,3 točke na koncu maja v začetku junija narasel na 78,9 točke. To je prijetno presenetilo analitike, ki so pričakovali rast na okrog 75 točk.

Junijska vrednost je še vedno precej nižja od vrednosti pred izbruhom pandemije v drugi polovici marca. Optimizem potrošnikov glede gospodarskega položaja je narasel zaradi umirjanja pandemije v nekaterih najbolj prizadetih območjih, kot je država New York, in odpravljanja ukrepov proti pandemiji s ponovnim zagonom podjetij.

S&P 500 je v petek napredoval za 1,3 odstotka, Dow Jones za 1,9 odstotka, Nasdaq pa za odstotek. V tem letu je S&P 500 doslej nazadoval za 5,9 odstotka in Dow Jones za 10,3 odstotka, Nasdaq pa je pridobil 6,9 odstotka.