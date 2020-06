Po prvih podatkih policije, je do nesreče prišlo pri krožnem križišču v Medvodah. Avtomobila znamke BMW in VW sta vozila vzporedno v smeri Kranja, ko pa sta se vozna pasova združila v enega, je med njima prišlo do bočnega trčenja. Avtomobil znamke BMW je odneslo na nasprotni vozni pas, tam pa se je z osebnim vozilom pripeljala voznica osebnega avtomobila, ki je v avtu imela tudi otroka.

Voznik BMW-ja je kljub hitri pomoči na kraju nesreče umrl, v nesreči pa sta se poškodovala tudi voznica in otrok. Resnost njunih poškodb še ni znana, so sporočili iz policije.

Policisti za razjasnitev prometne nesreče iščejo voznika osebnega avtomobila znamke Volkswagen, ki se je po nesreči odpeljal naprej v smeri Kranja.