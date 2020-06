Skromna predstava Triglav in Domžal je bila v skladu z njunima uvrstitvama v spodnjem delu lestvice, kjer sta na osmem in devetem mestu. Zlasti v prvem polčasu je mrgolelo napak pri podajah, predvsem Kranjčani so nabijali dolge žoge. Ekipi si v 45 minutah sploh nista priigrali priložnosti za gol. Triglav v prvih 45 minutah sploh ni streljal proti golu Mulalića. Domžale, ki so bile malce boljše na sredini igrišča, so sprožile dva nenevarna strela mimo vrat.

Predvsem trener Gorenjcev Vlado Šmit se je jezil na svoje varovance. Očitno so njegove kritike med odmorom zalegle, saj so Kranjčani povedli v 50. minuti. Podajalec z levega boka je bil Erik Gliha. Matej Podlogar, sicer napadalec po poklicu, ki je bil po sili razmer levi bočni branilec, je naredil napako, in žogo je v mrežo pospravil 24-letni napadalec Berat Bečiri. Po golu je tekma postala malo živahnejša. Domžalčani so šele po eni ure prvič resneje streljale proti golu Triglava, a je bil vratar Jalen Arko na mestu po poskusu Janeza Piška. V lovu na izenačenje so se gostje znašli v dodatnih težavah v 77. minuti, ko je Sven Šoštarič Karić prejel rdeči karton zaradi ostrega prekrška nad Arminom Čerimagićem. Ko je vse kazalo na zmago Triglava, so Domžale zasluženo izenačile v 86. minuti. Kapetan Senijad Ibričić je zadel iz prostega strela z roba kazenskega prostora. Domžale so ostale na devet mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije z Gorico.

V Velenju je učinkoviti Bravo brez težav potrdil vlogo favorita in se utrdil v sredini lestvice na šestem mestu. V glavni vlogi je bil razigrani Hrvat Roko Baturina, ki v Ljubljani igra kot posojeni igralec zagrebškega Dinama. Devetnajstletni Baturina je prvič zadel v 17. minuti po lepi podaji Mustafe Nukića in nato v 31. minuti, ko je v mrežo poslal odbito žogo po strelu Martina Kramariča. Ko je v 33. minuti Sandi Ogrinec zadel iz prostega strela, so se brezvoljni in popolnoma razglašeni Velenjčani dokončno vdali. O slabi igri Rudarja veliko pove podatek, da je trener Dominik Beršnjak že v prvem polčasu zamenjal dva igralca. Rudar je v drugem delu zaigral bolj organizirano, igra Brava pa je padla. V 61. minuti je Damjan Trifković dosegel častni gol za Rudar iz enajstmetrovke, potem ko je Martin Matko s prekrškom ustavil Miča Kuzmanovića.

V soboto ob 18. uri bo v Stožicah derbi vodilnih ekip Olimpije in Celja in ob 20. uri tekma Mura – Tabor. V nedeljo ob 20.30 bo zadnja tekma 27. kroga Maribor – Aluminij.