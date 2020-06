Konservativni člani španskega ustavnega sodišča zahtevajo, naj sodišče preuči možnost, da sprejme v obravnavo ustavno pritožbo zoper 29 španskih poslancev zaradi domnevno nepravilne prisege njihovega mandata. Pritožbo je vložila skrajno desna profrankistična stranka VOX z zahtevo, da jim sodišče odvzame poslanski mandat, kar bi pomenilo razveljavitev imenovanja vlade socialističnega premierja Pedra Sancheza.

Ne gre zanemariti političnega pedigreja ustavnega sodišča Španska vlada je v zadnjih dneh postopoma razrahljala stroge ukrepe, ki jih je sprejela marca za zajezitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, ta je do zdaj terjal 27.136 življenj. S tem so ponovno dejavne tudi nekatere državne ustanove, katerih delo je v času karantene mirovalo. Ena teh je špansko ustavno sodišče, ki bo svoje delovanje obnovilo s plenarno sejo, na kateri bo med drugimi obravnavalo omenjeno ustavno pritožbo. Podobno kot drugod po svetu je imenovanje sodnikov tudi v Španiji vezano na predloge političnih strank. V sedanji 12-članski sestavi sodišča so v večini predstavniki bolj konservativne struje, povezani z desnimi opozicijskimi strankami – Ljudsko stranko (PP), Ciudadanos (C´s) in VOX, te pa vodijo srdito in precej umazano kampanjo proti dokaj krhki manjšinski koalicijski vladi premierja Pedra Sancheza.

Sporne dopolnjene prisege Tretjega decembra lani je 350 poslancev, izvoljenih na novembrskih volitvah, ob prevzemu mandata posamično zapriseglo, kot veleva zakon, da bodo spoštovali špansko ustavo. Na vprašanje predsedujočega parlamentu, ali »obljubite, da boste spoštovali ustavo«, je 29 poslancev iz vrst katalonskih, baskovskih in galicijskih nacionalističnih strank ter levičarske stranke Unidas Podemos podalo običajen odgovor »da, obljubljam«, a so k zaprisegi dodali še svoje razloge. Večina je pripomnila, da tako prisegajo »zaradi legalnega imperativa«, nekateri so dodali »da, obljubljam do ustanovitve baskovske republike« ali pa da so »proti fašizmu, frankizmu in rasizmu ter za svobodo političnih zapornikov in za katalonsko republiko«, nekdo je celo prisegel v imenu »celega sveta«. Nekateri so prisegli v svojem maternem jeziku.

Razveljavitev mandatov vendarle malo verjetna Za desno opozicijo je to nezaslišano, predvsem za VOX, ki je nemudoma vložil ustavno pritožbo zoper 29 poslancev z zahtevo, da ustavno sodišče razveljavi njihov mandat. Prvi od dveh senatov, ki sestavljata špansko ustavno sodišče, je sprejem te pritožbe v obravnavo v začetku leta zavrnil. Šest drugih ustavnih sodnikov, ki so privrženi konservativni struji, pa se je te dni odločilo za preklic odločitve prvega senata in uvrstilo ustavno pritožbo na agendo plenarne seje sodišča, ki bo v ponedeljek, ali pa na naslednjo sejo. Večina španskih pravnih strokovnjakov ne verjame, da bi ustavno sodišče poslancem razveljavilo mandat, saj bi to pomenilo ne le hud poseg v svobodo govora, še več, pomenilo bi razveljavitev izvoljene koalicijske vlade ter izničenje vseh ukrepov, ki jih je ta sprejela od nastopa mandata, vključno s tistimi, ki so bili sprejeti za ustavitev širjenja covida-19 in blažitev socialnoekonomskih posledic pandemije. Kljub takim mnenjem, pa zaskrbljenost v vrstah progresivnih političnih sil ostaja.