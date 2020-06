»Okoli 17.30 je policija po telefonu prejela prijavo 39-letnega hrvaškega državljana, da ga je na ulici verbalno in fizično napadla njemu znana moška oseba. Prijavitelj je potreboval zdravniško pomoč v kliničnem centru v Osijeku, tam pa so zdravniki ugotovili, da je lažje poškodovan. V službene prostore policije je bil priveden 26-letni hrvaški državljan, za katerega je prijavitelj navedel, da ga je verbalno in fizično napadel,« je o incidentu, ki se je v Osijeku zgodil minulo nedeljo, javnost obvestila policija. Zapisnik na prvi pogled ni nič posebnega, ko so hrvaški mediji pobrskali malo globlje, pa je iz njega zrasla afera, o kateri se bo pri naših sosedih govorilo še nekaj časa. Moški, ki je tepel, in moški, ki je bil tepen, sta namreč pomembna člana največje opozicijske stranke na Hrvaškem SDP, hkrati pa sta, kot brez kančka dvoma ugotavljajo mediji, tudi intimna partnerja.

Žrtev je Domagoj Hajduković, poslanec SDP in predsednik osiješkega občinskega odbora SDP, njegov napadalec pa Tomislav Mikulin, zdaj že nekdanji vodja pisarne predsednika stranke SDP Davorja Bernardića, saj ga je predsedstvo SDP zaradi napada po hitrem postopku vrglo iz stranke. Takšnih izpadov ne smemo dovoliti, so bili jasni v stranki, glavni tajnik SDP Nikša Vukas pa je o Mikulinovem dejanju dejal: »V SDP imamo ničelno stopnjo tolerance do nasilja. Dejstvo je, da je bil napaden Hajduković, ki je član predsedstva stranke in koordinator četrtne volilne skupnosti. Tomo Mikulin je zaposlen v stranki in takšnega vedenja preprosto ne moremo dopuščati. To ni naša skrb, mi lahko samo komentiramo odločitve, policija pa bo preiskovala podrobnosti.«

Že večkrat v modricah

Vukas je dodal, da Mikulin do zdaj ni bil konfliktna oseba, a je glavni tajnik SDP očitno marsikaj spregledal. Tako je vsaj mogoče sklepati po nekaterih neuradnih izjavah iz političnih krogov, do katerih je prišel Jutarnji list. Strankarski kolegi in prijatelji so Hajdukovića, kot se spominjajo zdaj, v zadnjih mesecih že dvakrat videli poškodovanega. Enkrat je imel zlomljeno čeljust, zaradi česar ga tudi ni bilo na delo, drugič pa modrico pod očesom. Ko so ga vprašali, kaj se je zgodilo, je značilno za žrtve družinskega nasilja odgovarjal, da je padel in se udaril.

Da je šlo res za družinsko nasilje in da sta bila Mikulin in Hajduković par, priča tudi to, da je proti Mikulinu zdaj vložena prijava za družinsko nasilje. Kakšna bo končna kvalifikacija kaznivega dejanja, sicer še ni znano, ljubezenske zveze med članoma SDP pa niso komentirali niti v stranki. Je pa dovolj pomenljiva izjava predsednice Foruma mladih SDP Biljane Gaća, ki je napad obsodila in dodala, da tudi v primeru tepenega politika lahko vidimo, da je, ko gre za nasilje v družini, najtežje ženskam in pripadnikom skupnosti LGBTQ. »Za nasilje ni opravičila, še posebno če gre za nasilje v družini in napad na funkcionarja, kar je popolnoma nesprejemljivo,« pravi.