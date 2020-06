Vlada imenovala Antona Travnerja za generalnega direktorja policije

Vlada je danes Antona Travnerja imenovala za generalnega direktorja policije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Travner, sicer magister civilnega in gospodarskega prava, je v policijskih vrstah od leta 1985. Od 14. marca letos policijo vodi kot vršilec dolžnosti.