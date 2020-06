Sodnica Alenka Jazbinšek Žgank je sprejela sporazum o priznanju krivde, ki sta ga roparja, nekdanji policist Aleš Dovgan in Dejan Kos podpisala s tožilcem, in jima izrekla dogovorjeno kazen: Dovganu 13 let zapora, Kosu pa leto manj. V državni proračun bosta morala povrniti še po dobrih 25.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi. Je pa sodnica zavrnila predlog tožilstva, da bi Dovganu v ta namen odvzeli edino nepremičnino, češ da bi bil to nesorazmeren in ustavno sporen ukrep. V stanovanju namreč živita njegova partnerica in mladoletna hči.

Kot smo že pisali, sta oropala kar 15 pošt in bencinskih servisov vse od Ljubljane do Maribora. Dovgan je največkrat nadzoroval okolico, Kos pa ustrahoval uslužbence ter grožnje podkrepil tudi s pištolo. »Ubiču te (ubil te bom, op. a.)!« je zavpil enemu od uslužbencev in mu, kleče pred trezorjem, prislonil na glavo pištolo. Ko so jima hudo prestrašeni izročili denar, sta naročila, naj vsaj deset minut ne kličejo policije. Pri ropu manjšega bencinskega servisa 14. januarja letos v Celju pa se jima je zataknilo. Za njima se je hitro podalo več policijskih patrulj: Dovgana jim je uspelo s stingerjem ustaviti šele na območju Slovenskih Konjic, pa še od tam sta poskušala pobegniti peš. A kmalu po prijetju sta se pokesala, v preiskavi tvorno sodelovala ter s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde. mm