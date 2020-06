Kumare prodajajo med 3 in 3,50 evra za kilogram. Mladi krompir je od 2 do 2,50 evra za kilogram. Korenje je 2 in 3 evre za kilogram, solata v glavi pa je od 2,50 evra, čeprav se najde tudi za 1,60 evra za kilogram. Šopek peteršilja je 0,50 evra. Blitva je okoli 4 evre za kilogram. Nadzemna koleraba je med 2 in 3 evri za kilogram, bučke pa med 3 in 4 evri za kilogram. Neoluščen grah je med 6 in 8 evri za kilogram. Mlada čebula je med 3 in 4 evri za kilogram. Bob pa okoli 4 evre za kilogram.

Na tržnici prodajajo tudi že prve goriške breskve. Zanje je treba odšteti od 2,50 do 3 evre za kilogram. Hrustavke so med 4 in 6 evri za kilogram. Za češnjev zavitek so tiste, ki so popokale zaradi dežja, 2 evra za kilogram. Marelice so med 5 in 6 evri za kilogram, jagode pa med 6 in 8 evri za kilogram. Pri jabolkih je situacija sledeča. Zlati delišes je med 1,60 in 2 evra za kilogram, opal pa 2 evra za kilogram. nm