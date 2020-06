Poslastica 27. kroga v prvi slovenski nogometni ligi bo danes ob 18. uri v Stožicah, kjer se bosta pomerili vodilni ekipi Olimpije in Celja. Na prvih tekmah po prekinitvi Ljubljančani in Celjani niso blesteli, a so oboji prišli do zmage na način, kakršen je značilen za velike ekipe, ko ne igrajo najboljše. Sežančani in Velenjčani so imeli namreč precej lepše priložnosti, ko se je tekma lomila pri izidih 0:0 in 1:0. Pred derbijem, v katerega Celjani vstopajo z nizom neporaženosti na kar 17 tekmah, izpostavljamo ključne poudarke, ki bi lahko vplivali na razplet.

1.

Trenerski dvoboj Ljubljančanov Vznemirljiv bo trenerski dvoboj rojenih Ljubljančanov, 51-letnega Safeta Hadžića in dve leti mlajšega Dušana Kosiča. Pod veliko večjim pritiskom bo Hadžić. Očitno je, da mu Milan Mandarić ne zaupa popolnoma, usoden bi bil lahko že prvi spodrsljaj (tudi remi), da bi ga zamenjal. Hadžić tudi zaradi svojega značaja in velike pripadnosti klubu stoično prenaša zakulisne igre mešetarjev vseh vrst. »Celje igra dobro, ampak vsak niz, pa naj gre za zmage ali poraze, se nekoč konča. Celje ima kakovostne posameznike, imamo jih tudi mi, vendar zmage prinaša predvsem usklajena ekipna igra,« pravi trener Olimpije Safet Hadžić, ki bo ekipo sestavil iz izkušenih igralcev in mladih upov. Kosič je pred izzivom kariere v stoti tekmi na klopi Celja (41 zmag, po 29 remijev in porazov). Ne skriva, da želi s Celjem postati državni prvak. Doslej je bil (pre)pogosto prvak v lepoti, vselej pa mu je zmanjkal zaključni korak. Za zmagovalno miselnost ekipe je pomemben tudi nekdanji kapetan reprezentance Robert Koren, ki v celjskem klubu deluje kot član strokovnega štaba.

2.

Celje ima boljšo obrambo To bo spopad najučinkovitejših napadov lige – oboji so dosegli po 55 golov. In tudi najboljših strelcev lige, hrvaških rojakov Anteja Vukušića (Olimpija) in Daria Vizingerja (Celje), ki si delita prvo mesto na lestvici strelcev s po 18 zadetki. Celjani imajo najnevarnejši napadalni dvojec v ligi, saj sta Vizinger in kapetan Mitja Lotrič skupaj dosegla kar 31 golov. Ob tem, da ima Celje najučinkovitejši napad v ligi, ima tudi najboljšo obrambo z najmanj prejetimi zadetki (25). Poveljuje ji izkušeni Matjaž Rozman, trenutno najboljši vratar lige, ki deluje precej bolj zanesljivo od Nejca Vidmarja. Obramba je šibkejši člen Olimpije, ki je bolj na prepihu tudi zaradi napadalnega sloga igre. Zaradi kazni znova ne bo centralnega branilca Bagnacka, kar utegne biti velika težava kljub svojeglavosti 25-letnega Kamerunca, ki že s svojo pojavo na igrišču igralcem nasprotnika nažene strah v kosti. Zamenjava Kamy je bil že v Sežani šibek člen in po njegovih napakah je Tabor prišel do treh od štirih velikih priložnosti za gol. Če bo pristop igralcev pravi, bi Olimpija morala imeti premoč v kreaciji v zvezni vrsti zaradi individualne kakovosti Tomića, Cekicija, Savića in Menala. Pomembna bo telesna pripravljenost igralcev.

3.

Olimpiji ustreza tudi remi Glavni cilj Ljubljančanov je, da ne izgubijo tekme. Olimpiji v boju za prvaka ustreza tudi remi, s katerim bi ohranili pet točk prednosti pred Celjem, a bi se lahko po nedeljski tekmi z Aluminijem približal Maribor. Z zmago v Stožicah bi Celje postalo favorit za državni naslov, saj bi se samozavest igralcev dvignila do neba.

4.

V Stožicah doslej boljša Olimpija Olimpija je po preboju v prvo ligo s Celjem odigrala 21 medsebojnih tekem v Ljubljani. Dosegla je deset zmag, pet remijev in šest porazov. Od zadnje zmage Celja v Stožicah mineva več kot pet let, ko se je s položaja predsednika Olimpije ravno poslavljal poslovnež z bananami Izet Rastoder. Ljubljančani so Celjanom ob koncu novembra 2019 prizadejali zadnji prvenstveni poraz; odtlej na zadnjih osmih dvobojih nikdar niso ostali brez točk.

5.