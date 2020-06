V LMŠ menijo, da so bili izsledki Slovenske vojske glede dogodka zamolčani. Namigujejo, da je OVS "namenoma zamolčala resnična dejstva incidenta" in da je tudi delovala po navodilih obrambnega ministra Mateja Tonina.

Ta je namreč po prvi objavi opisa dogodka v Primorskem dnevniku konec maja ocenil, da gre morda za lažno novico. V Slovenski vojski so namreč preverjali, kdaj naj bi do incidenta prišlo. Ugotovili so, da naj bi se to zgodilo 8. maja, nakar so zagotovili, da takrat na območju, kjer naj bi prišlo do incidenta, ni bilo pripadnikov Slovenske vojske.

Pred dvema dnevoma pa so bile razkrite sicer neuradne informacije, da je sprehajalec policiji identificiral oba vojaka, ki sta bila vpletena v dogodek, eden od njiju pa ga je ustavil tako, da mu je meril s puško v glavo in od njega zahteval, naj poklekne. Do dogodka pa naj bi prišlo 7. maja, dan prej, kot se je sprva mislilo. V Slovenski vojski so v četrtek posredno potrdili, da je do incidenta najverjetneje prišlo in uvedli preiskavo. Prevzela jo je OVS.

V LMŠ menijo, da gre v vsej zadevi za "sum več hudih kršitev s strani uradnega uniformiranega pripadnika Slovenske vojske in zlorabe pristojnosti, ki jih imajo pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju nalog na meji". Okoliščine je nujno treba razjasniti, so pozvali.