Zadnja pika: Mornarica na suhem

Novembra leta 2010, natančneje 21. novembra 2010, je v koprsko pristanišče vplula večnamenska, 49 metrov dolga ladja z imenom Triglav in tako pomorskim enotam Slovenske vojske zagotovila bistvo obstoja. Do tedaj je namreč 430. mornariški divizion, kljub svojemu pompoznemu imenu, ki je nakazovalo na številne divizione, ki branijo ne le slovenske teritorialne vode, pač pa vode vseh, ki si to želijo, v akvatorij lahko hkrati poslal le en patruljni čoln in nekaj gumenjakov.