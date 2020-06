Boštjan Koritnik, minister za javno upravo: Vztrajanje v politiki, ko jo enkrat okusiš, je mazohizem

Minister za javno upravo je pravnik z novinarskim zaledjem. Že med študijem je za časopis Delo komentiral kapitalske trge in vzajemne sklade, potem je postal novinar in urednik Pravne prakse ter kasneje direktor in hišni pravnik GV Založbe. Zadnjih pet let je bil zaposlen na ljubljanski Pravni fakulteti kot asistent in tajnik.