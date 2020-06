Prehrambna poskusna zajčka

Britanska enojajčna dvojčka Ross in Hugo Turner sta se naposlušala pogovorov o prednostih veganske prehrane, zato sta se odločila za manjši eksperiment. V sodelovanju z znanstveniki londonskega King's Collegea sta se dvanajst tednov držala eden stroge brezmesne diete, prirejene za športnike, drugi pa je imel na jedilniku široko paleto mesnih jedi. Z izjemo dneva počitka sta oba opravljala iste telesne vaje v fitnesu, pazila sta tudi, da so imeli zaužiti obroki enako kalorično vrednost. Hugo, začasen vegan, je pred poskusom tehtal 83,9 kilograma s 13 odstotki maščobe v telesu, po njem pa je bil lažji za kilogram in 800 gramov, maščoba se mu je znižala na 12 odstotkov. Mesojedi Ross se je v istem času zredil za 6,3 kilograma, od tega na račun mišične mase za 4,5 kilograma, preostanek je dodalo mastno tkivo. Maščoba v telesu se mu je povečala s 13 na 15 odstotkov. Če se je bratu za malenkost znižala raven holesterola, je pri Rossu ostala nespremenjena. Eksperiment je bil prekratek za utemeljene sklepe, zato Ross in Hugo že razmišljata o morebitni vsaj polletni ponovitvi. Tedaj bi spremljala tudi krvne in še druge spremembe, za zdaj pa začasni vegan Hugo zatrjuje, da ni čutil običajne popoldanske utrujenosti oziroma padca energije, je pa opazil, da je umsko lahko bolj osredotočen. Pritožil se je samo čez zmanjšan libido, a misli, da to ni bilo povezano s poskusom. Ross po drugi strani ni zaznal sprememb, meni pa, da je ob zanimivi bratovi izkušnji najbolje stati na obeh straneh, z brezmesnimi dnevi in kvalitetnim mesom na jedilniku.