Do nadevanih oliv med možgansko operacijo

»Olive all’Ascolana« je bila odločitev nevrokirurga Roberta Trignanija, ko se je pripravljal na operacijo možganskega tumorja pri 60-letni pacientki v anconski kliniki Riuniti. Po več kot šestdesetih podobnih operacijah je zanj izbira, kaj naj pacient počne med posegom pri polni zavesti, praktično rutinska. Opravilo se mora voditi iz možganskega dela, v katerem izvaja poseg, zato je to včasih gledanje risank, drugič tiho prepevanje in naslednjič, če pacient to seveda obvlada, igranje kakšnega inštrumenta. Tumor je tokrat ogrožal reženj, ki med drugim skrbi za levo stran telesa in spretnost prstov, in kaj je v pokrajini Marke italijanski gospodinji v zrelih letih bolj domače, kot tamkajšnja specialiteta iz oliv, napolnjenih z mesom in sirom? Celotna kirurška ekipa je štela 11 ljudi, operacija je trajala poltretjo uro, pacientka pa je v zanjo odločilni uri za spremljanje vpliva operacije na delovanje možganov napolnila 90 oliv in zraven še odgovarjala na Trignanijeva vprašanja, saj je šlo tudi za poseg v bližini centra za govor, ter mu zrecitirala nekaj svojih receptov. Nevrokirurgova metoda operiranja budnih pacientov seveda potrebuje posebno psihološko pripravo, tako da se pacient ob posegu počuti čim bolj sproščenega, operaciji pa prisostvuje tudi psiholog.