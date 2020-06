Zadnjih pet let je živel v prepričanju, da njegovega brata Philipa v poznih sedemdesetih letih neusmiljeno izkorišča dobrega pol stoletja mlajši občasen maneken Florin Marin iz Romunije, zdaj pa je izvedel, da slednjemu vse omenjeno pripada kot vdovcu, saj sta se pred tremi leti poročila. Zgodbo, ki jo je na široko popisal tabloid Daily Mail, je mogoče videti iz več zornih kotov. Philip je desetletja kot anglikanski vikar živel z mamo, v sebi pa skrival občutke, da je gej. Po materini smrti in upokojitvi je stopil na prosto pot in na njej leta 2015 pri spoštljivih 86 letih srečal tedaj 22-letnega Florina istih nagnjenj. Pri tolikšni starostni razliki malokdo govori o »ljubezni na prvi pogled« in tudi Philip je dve leti kasneje njuno poroko pojasnil z besedami: »Poročil sem mnogo parov, brez upanja, da se bom poročil sam.« Vikarjem ni ukazan celibat, a za gejevsko poroko je vendarle moral priti novejši čas od tistega v Philipovih mladih letih. Zakon je bil menda turbolenten, za krajši čas sta se zaradi Florinovega ponočevanja po gejevskih klubih celo razšla, potem pa se dogovorila za svobodnejši odnos in skupaj odšla v Bukarešto. Tam je v usodo posegla pandemija, ki je Philipu zaprla vrata do domovine in tamkajšnjih zdravnikov ter potrebnih zdravil. S poslabšanim počutjem je pristal v neki bukareški bolnišnici s sumom obolelosti za koronavirusom. Ta ni bil potrjen, stanje pa se mu je slabšalo in – kot je Daily Mailu zaupal Florin – umrl je sam samcat, ker obiski v bolnišnici niso bili dovoljeni. Ali je res prejokal dva dni, preden je o bratovi smrti obvestil Anthonyja, se ne sprašuje samo Philipovo sorodstvo, pogledujoč uvodoma omenjene številke, med katerimi je vdovska pokojnina Florinu zajamčena, če se znova ne poroči. Mlad Romun pa ima za vse svojo razlago. Njegov mož naj bi si namreč želel, da po tem, ko bo izpolnil Philipovo zadnjo željo, da njegov pepel raztrese med drevjem v parku, uživa življenje.