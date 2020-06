Tudi za Evropsko komisijo s tem možnosti podaljšanja prehodnega obdobja ni več na mizi. »Po moji oceni je razprava o tem končana,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal podpredsednik komisije Maroš Šefčovič, ki je tudi sodeloval na videokonferenci. »1. januarja 2021 bomo znova prevzeli nadzor ter dobili nazaj našo politično in gospodarsko neodvisnost,« je na Twitterju še zapisal Gove. Po koncu prehodnega obdobja bo Velika Britanija izstopila iz skupnega evropskega trga in carinske unije z dogovorom ali brez njega.

Številna podjetniška združenja in opozicijski politiki so pozvali Gova, naj Velika Britanija podaljša prehodno obdobje. »Zadnja stvar, ki jo naša država potrebuje, ko se trudimo najti pot naprej po pandemiji, je več kaosa in negotovosti,« je tako nedavno dejal londonski župan Sadiq Khan.

London sicer že od izstopa iz EU 31. januarja vztraja, da prehodnega obdobja, ki se izteče 31. decembra, ne bo podaljšal. Britanska stran želi dogovor z EU o prihodnjih odnosih skleniti do konca leta. Da bi lahko dogovor ratificirali pred koncem leta, ga je treba doseči pred 31. oktobrom.

O pogajanjih o prihodnjih odnosih bodo v ponedeljek preko videokonference govorili britanski premier Boris Johnson in predsedniki glavnih treh institucij Evropske unije. Doslej so potekali štirje krogi pogovorov, zadnji med njimi prejšnji teden, ko evropski in britanski pogajalci.

Glavni evropski pogajalec Michel Barnier je po koncu četrtega kroga pred tednom dni Londonu očital, da ne spoštuje sprejetih dogovorov. Glavne ovire za dogovor so po njegovih besedah ribištvo, stopnja usklajenosti britanskih standardov s tistimi v EU ter sodelovanje na področju policije in pravosodja. Glavni britanski pogajalec David Frost je pozval k pospešitvi pogajanj.