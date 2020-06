Leteče kokoši in petelini teroristi Piščanci, petelini in kokoši ne znajo leteti, ne glede na to, kako smešno se to sliši za ptiča. A čudeži se dogajajo. Tudi pri nas. Novomeški policisti so s torka na sredo ponoči med nadzorom prometa pri Dobruški vasi skušali ustaviti voznika kombija, ki mu do pogovora s policisti ni bilo, zato je po kolovoznih poteh oddirjal naprej. Med hitro vožnjo je iz vozila odvrgel več (ukradenih) kokoši – da so kar poletele. Moškega so sčasoma prijeli in mu napisali kazen. Na drugi strani sveta pa bi bili še veseli, če bi jim kdo odpeljal nasilno perjad. Predmestje novozelandskega kraja s štiri tisoč prebivalci namreč terorizira nekaj deset divjih petelinov. Glasni ptiči jim ne pustijo spati, uničujejo jim okolico. Največji problem predstavlja dobrosrčna gospa, ki peteline redno hrani, kupi semen pa menda privabljajo podgane, »velike kot mačke«. »Teroristi s perjem« so se razvili iz dveh udomačenih ptičev, ki ju je nekdo pred desetletjem izpustil na svobodo. Prebivalci se jih trenutno skušajo znebiti na njim prijazen način, jih lovijo v mreže in preseljujejo na deželo, počasi pa začenjajo razmišljati o bolj smrtonosnih prijemih.

Smrtonosne mačke Svojim skrbnikom povzročajo preglavice tudi mačke na Dunaju. Pri padcu z okenske police ali balkona se vsak dan tam poškoduje najmanj petnajst kosmatink, poleg tega da ogrožajo svoje življenje in življenje tistih, ki jim na pločniku lahko padejo na glavo, pa praznijo še denarnice skrbnikov. Zakonsko je namreč predpisano, da morajo na okna namestiti varovala, v nasprotnem primeru lahko dobijo globo v znesku do 7500 evrov.

Skuzi, zaleteli ste ste mi v avto Italijani k nam očitno ne hodijo samo na večerno sproščanje v bordele z lutkami za seks in igralnice. Štiriinštiridesetletnik, ki so ga v Kopru ulovili policisti, je namreč k nam hodil služit, ne zapravljat. Za svoj teritorij si je izbral parkirišče, sedel v svojem audiju in čakal na nič hudega sluteče domačine. »Skuzi,« je nagovoril svoje žrtve. »S svojim avtom ste se zaleteli vame in poškodovali moje vzvratno ogledalo,« jim je razložil lažno težavo in hitro ponudil tudi rešitev. Gotovino, med 100 in 150 evri, pri čemer policije, kakopak, ni treba klicati. Denar na roko, pa je zadeva rešena. Po podatkih policije je skušal takšno goljufijo izvesti najmanj petkrat, za kar mu grozi denarna kazen ali celo zapor. Na srečo so domačini na družbenih omrežjih opozarjali na goljufa in s tem verjetno preprečili dodatne žrtve.

Za burgerje gre … Dolgo ne bomo pozabili kolon vozil, ki so se prvi dan pokoronskega odprtja poslovalnic hitroprehranske verige vile po prestolnici. A so bili lačni jedci kultivirani, četudi so v vrsti čakali kakšno uro ali dve. Hamburgerji so tega vredni (!?). Povsem drugače je bilo pred dnevi na severu Londona. Nič kaj dostojanstveno sta se ženski v mercedesu skušali vriniti v dolgo vrsto avtov, čakajočih na naročilo. Očitno ju je opojni vonj hamburgerjev, krompirčka in piščančjih ocvrtkov po tolikih dneh »diete« tako zelo mamil, da sta bili zanj pripravljeni debelo lagati. »Dajte malo prostora, samo do naslednje stavbe bi radi prišli,« sta moledovali, a se nato vendarle vrinili v kolono. Zaradi nepoštenosti do drugih potrpežljivih strank se je eden od zaposlenih postavil pred avto in ženskama blokiral pot do hrane. »Sp**di. Za hrano gre! Upam, da te kmalu pobere!« se je iz avta, ki se mu je nevarno bližal, nanj sprožil plaz psovk, ena od njiju ga je potem še fizično napadla. V bran mu je prihitelo več uslužbencev, ki so se žensk želeli čim prej znebiti, red je naredila šele policija. Lačen si očitno res ful drugačen.