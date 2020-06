Na pobudo bistriškega župana Ivana Žagarja se je po omenjenem dogodku konec maja sestal občinski varnostni sosvet in obravnaval znane informacije o aktivnostih pripadnikov varde na območju njihove občine. Kot je v poročilu občinskemu svetu ugotovil predsednik sosveta in podžupan Stanislav Mlakar, sta oba policista ravnala mirno, zadržano, profesionalno in razsodno.

Komandir policijske postaje Slovenska Bistrica Uroš Kušar je članom varnostnega sosveta pojasnil, da so policisti pravočasno zaznali zbiranje omenjene skupine na območju Cigonce, pri čemer so ugotovili več kršitev določil vladnega odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin.

Policista sta po njegovem v omenjenem postopku ravnala zakonito in v okviru pooblastil, ki jih imata na podlagi veljavne zakonodaje, na podlagi razpoložljivih podatkov pa so enako ocenili tudi vsi člani sosveta.

Ker je medijsko predstavljanje aktivnosti varde na območju občine med občani povzročilo precej vznemirjenja in poslabšanja občutka varnosti, je po mnenju podžupana Mlakarja prav, da so člani varnostnega sosveta takšno ravnanje obsodili in tudi sami vlado pozvali k sprejetju ustrezne zakonodaje.

Kangler ravnanje varde označil za nesprejemljivo

Po pisanju Večera se je četrtkove seje občinskega sveta udeležil tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler, ki je ravnanje vardistov označil za nesprejemljivo in podprl prizadevanja občinskega sveta. Kot je povedal, je po dogodku v Slovenski Bistrici s člani varde opravil razgovor in jih opozoril, da je to nedopustno in nekorektno do slovenskega policista.

»Če se imajo za civilno družbo, kot trdijo, potem naj pohode opravljajo v civilu. Nesprejemljivo je, da nekdo organizira tabor, kjer se urijo in nosijo uniforme. Glede na nekatere aktivnosti, ki so bile izvedene v preteklosti in glede na nekatere posnetke, ki so jih objavili na spletni strani, ne gre več za civilno družbo. Izvajajo namreč naloge, ki so zaupane samo slovenski vojski in policiji,« je po poročanju Večera poudaril Kangler.

Kot predstavnik notranjega ministrstva je ob tem tudi izrazil pričakovanje, da bo policija ukrepala po predhodnem posvetovanju z državnim tožilcem. Po njegovih besedah v parlamentarnih odborih že obravnavajo spremembe zakona o javnem redu in miru, s katerimi bi dali policiji pooblastila, ki bodo preprečila takšna ravnanja. Pričakuje, da bodo zadevo uredili v roku največ treh mesecev, še dodaja časnik.

Sicer pa so se seje občinskega sveta želeli udeležiti tudi predstavniki varde z Andrejem Šiškom na čelu, a jim vstopa niso dovolili. Prizorišče so po zaključku omenjene točke mirno zapustili. Kot je Šiško sporočil na svojem Facebook profilu, so na seji želeli pojasniti svoja stališča. Ob tem je še dodal, da imajo z lastnikom zemljišča v Cigonci sklenjeno večletno pogodbo za opravljanje svojih aktivnosti, kar nameravajo početi tudi v prihodnje.