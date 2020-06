Na Hrvaškem je danes v sistemu spremljanja turističnih obiskov eVisitor zabeleženih približno 66.500 turistov iz drugih držav, kar kaže, da se turisti z vodilnih hrvaških turističnih trgov po obdobju največjih omejitev zaradi pandemije covida-19 počasi vračajo na Hrvaško, navaja HTZ. Pojasnili so, da so turisti iz Nemčije, Slovenije, Avstrije in Češke praviloma najštevilnejši, a jih je letos občutno manj kot običajno v tem junijskem času.

Večina turistov je zasebnih namestitvah, sledijo kampi in hoteli. Najbolj priljubljena turistična destinacija je Rovinj, sledita otoka Vir in Mali Lošinj ter občina Medulin pri Pulju, še kažejo podatki eVisitor.

V HTZ so izpostavili, da je bilo rast števila turistov pričakovati zaradi vnovičnega odpiranja meja in sproščanja strogih ukrepov zaradi pandemije covida-19, a tudi zaradi podaljšanega konca tedna, ki je posledica četrtkovega dela prostega dne zaradi katoliškega praznika telovo.