Eden takšnih prirediteljev je društvo Veseli dihurčki (Dirty Skunks), ki deluje v javnem interesu ter organizira različne alternativne koncerte, predvsem v Ljubljani, in sicer od Orto bara prek Metelkove do Kina Šiške, občasno tudi v Kranju. Letno pripravijo med 50 in 60 koncertov, tik pred krizo pa so začeli vzgajati tudi mlade, bodoče organizacijske kadre.

Njegov tajnik Črt Batagelj je za STA povedal, da jim je v zadnjih dveh mesecih in pol odpadlo 15 koncertov, večinoma tuje produkcije, ki so jo imeli najavljene aprila in maja. Za produkcijo tujih bendov, preden ti nastopijo v Sloveniji, potrebujejo okrog devet mesecev, od priprave dogovorov do promocije in izpolnitve njihovih zahtev. Da se finančno izide, pa so vezani na njihove turneje po Evropi. Te so njihovi agenti prestavili na prihodnje leto.

Kot je povedal Batagelj, bi se kot organizatorji težko obdržali nad vodo, če ne bi imeli rezerv. Kot društvo sicer dobivajo nekaj sredstev od razpisov: »Prek Mestne občine Ljubljana smo dobili želeni znesek brez težav, medtem ko je bilo ministrstvo za kulturo do zdaj zelo tiho, tako da ne vemo, ali bomo od njih dobili kakšne finance ali ne. Marca in aprila smo zaradi promocije, vračanja vstopnic in ostalega izgubili okrog 8000 evrov, kar je približno deset odstotkov našega letnega dohodka.«

Zdaj se bodo osredotočili na prizorišča na prostem in na domače izvajalce. Za prvi koncert napovedujejo domači skupini Gužva v bajt in Gliste 25. junija na letnem vrtu Gala hale. Bo pa po Batageljevih besedah veliko odvisno tudi od omejitev števila ljudi, ki se sicer s ponedeljkom s trenutnih 200 dviga na število 500.

Ob tem Batagelj upa, da vmes ne bo propadel kateri od klubov, kot je Orto bar, ki je pred kakšnim letom že imel finančne težave. Letos je moral zaradi krize na jesen prestaviti spomladanski Orto fest, pri katerem so prav tako odpadle vse tuje zasedbe.