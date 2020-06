»Blejski vsakdan je sedaj bolj miren, obiskovalcev ni veliko in tisti, ki imajo v spominu še stari romantični Bled, jim priporočam obisk sedaj. Narava se je osvežila in zadihala, znova se čuti ta neverjeten naboj Bleda, zaradi katerega ljudje že od nekdaj prihajajo sem,« utrip na Bledu po epidemiji novega koronavirusa opisuje blejski župan Janez Fajfar.

Kako prazen je Bled, je najbolj opazno na Blejskem gradu, ki je sicer ena najbolje obiskanih slovenskih znamenitosti. Ob vikendih dnevno naštejejo okoli 100 obiskovalcev, med tednom pa med 40 in 60, medtem ko so lani dnevno beležili od 2400 do 2600 obiskovalcev, pojasnjuje direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik in dodaja, da v tem času vsakega obiskovalca nagradijo s spominkom.

Upa, da se bo ob večji liberalizaciji prehodov meja po Evropi situacija vsaj nekoliko popravila. Trenutno je približno polovica obiskovalec Slovencev, polovica pa tujcev. V lanskem rekordnem letu je grad obiskalo 115.000 Slovencev, večinoma v organiziranih skupinah, ki so bili na drugem mestu takoj za Korejci.

»Še precej časa ne moremo pričakovati podobnih številk kot včasih, morda sploh nikoli več,« meni Završnik in dodaja, da je situacija dramatična, saj so čez noč prišli v položaj, ko se morajo ukvarjati z eksistenčnimi vprašanji, medtem ko so bili še pred nekaj meseci usmerjeni v programe in investicije. »Zelo je težko, ko človek premišljuje, kako in kaj storiti, da bi izšli iz tega in vsaj približno prišli v čase, ko bo omogočena normalna eksistenca,« pojasnjuje.