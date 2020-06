Kot poroča nemška tiskovna agencija, ameriška nogometna liga širi svoja prizadevanja za socialno pravičnost z desetletnim skladom za »boj proti sistemskemu rasizmu in podporo boju proti trenutnim in zgodovinskim krivicam, s katerimi se soočajo Afroameričani«. Goodellovo opravičilo je bilo nekoliko presenetljivo za NFL, ki je še vedno v znamenju spora zaradi »klečečega« protesta, ki ga je vodil takratni igralec San Francisco 49ers Colin Kaepernick. V luči ameriških protestov in pozivov športnikov pa diši tudi po oportunistični potezi lige.