Če so v prejšnjih sezonah Odprte kuhne, ki jo radi obiskujejo tako domačini kot turisti, na Pogačarjevem trgu postavili od 50 do 55 stojnic, je teh v novih razmerah manj. Na varni razdalji jih je zdaj postavljenih 36, na njih pa ponujajo od domačih do svetovnih jedi, kraft pivo in drugo. »Za polovico smo zmanjšali število sedišč, ni več miz in stolov na stopnicah, ker je bila na njih prevelika pretočnost ljudi, da bi prostore lahko sproti razkuževali. Čeprav razkuževanje ni več pravilo, ga želimo še nekaj časa upoštevati, zato to počnemo pri mizah. Dosledni in odgovorni v sledenju pravilom in priporočilom pa smo tako organizatorji kot sodelujoči gostinci,« delovanje v novih okoliščinah pojasnjuje soustanoviteljica Odprte kuhne Alma Kochavy. Eden od pričevalcev novih razmer, v katerih trenutno živimo, so plakati, polepljeni po Pogačarjevem trgu, ki nagovarjajo k upoštevanju varnostne razdalje med ljudmi in higieni kašlja, poleg tega na stojnicah ne manjka razkužil. Na Odprti kuhni je letošnja novost tudi možnost plačevanja s kartico. nm