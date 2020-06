Za redse so zadeli Sadio Mane, Naby Keita in Takumi Minamino v prvem polčasu, v drugem pa so bili natančni Joel Matip, Ki-Jan Hoever in Leighton Clarkson. Trener Jürgen Klopp je na tekmi preizkusil 23 igralcev, njegov kolega na klopi tekmecev, Tony Mowbray, pa 22.

»Za nas to ni bila le pripravljalna tekma, ampak pomemben test. Videti je bilo zelo dobro, počutimo pa se zelo čudno, saj na tribunah ni bilo navijačev,« je po tekmi dejal nemški strokovnjak na klopi vodilnega moštva angleške lige.

Dodal je, da so njegovi varovanci po tekmi takoj odšli domov brez postanka v garderobi in brez prhanja. »Ne vem, kako bo to videti na tekmah v gosteh. Ampak mi se želimo v popolnosti osredotočiti na nogomet. Tisto, kar se bo dogajalo okoli nas, pa bomo seveda sprejeli,« je za konec pristavil Klopp.

Liverpool ima v prvenstvu 25 točk prednosti pred Manchester Cityjem, ki je s tekmo manj na drugem mestu. Za osvojitev prvega naslova po 30 letih rdeči potrebujejo še dve zmagi na preostalih devetih tekmah.

Angleško prvenstvo se bo sicer nadaljevalo v sredo, 17. junija, z zaostalima obračunoma Aston Villa proti Sheffield Unitedu ter Manchester City proti Arsenalu. Liverpool bo v nedeljo, 21. junija, igral mestni obračun z Evertonom.