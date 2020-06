Nevarnost stečajne bombe v EU

Po šoku zadnje gospodarske krize države poskušajo omiliti njene posledice s kombinacijo ukrepov zaščite prizadetih posameznikov in podjetij v prvi fazi in po izhodu iz krizne situacije z ukrepi realokacije razpoložljivih finančnih virov na perspektivna podjetja in investicijske programe. Pomemben segment stimulativnih ukrepov v drugi fazi je tudi restrukturiranje velikih dolgov podjetij in posameznikov in zmanjševanje povečane negotovosti v gospodarstvu glede bodočega gospodarskega razvoja.