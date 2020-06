Bo Slovenija pristala v tehnološki bitki med ZDA in Kitajsko?

ZDA in Slovenija pripravljata skupno izjavo o varnosti omrežij 5G, v kateri se bosta zavzeli za visoke varnostne standarde dobaviteljev tehnologije 5G. Podobne izjave so že podpisale s Poljsko, Romunijo, Estonijo in Latvijo.