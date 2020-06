Potresno zelo ranljiva le še osnovna šola Trnovo

Ljubljanska občina je v zadnjih desetih letih energetsko in statično prenovila skoraj vse potresno ranljive šole in vrtce. Od problematičnih na prenovo čaka le še OŠ Trnovo, kar naj bi se zgodilo do leta 2022, letos pa bodo prenovili OŠ Riharda Jakopiča v Šiški.